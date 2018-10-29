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В ході масштабної операції проти наркоторгівлі у Барселоні були затримані 47 осіб

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 16:18
Фото: поліція Каталонії (instagram.com barcelona_GUB)
Фото: поліція Каталонії (instagram.com barcelona_GUB)

Поліцейські провели до 40 обшуків у всіх відомих поліції наркопритонах Старого міста

Поліція Каталонії провела в понеділок, 29 жовтня, масштабну операцію проти наркоторговців у Барселоні, в ході якої затримала 47 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Pais.

Як повідомляється, в операції взяли участь 700 агентів поліції Каталонії та міської гвардії. Вони провели до 40 обшуків у всіх відомих поліції наркопритонах Старого міста.

Під час обшуків правоохоронці виявили також клієнтів наркоторговців, однак їх відпустили. Масштабна операція стала результатом розслідування, яке тривало кілька місяців.

Відзначимо, раніше на Закарпатті правоохоронці провели спецоперацію із затримання членів організованої злочинної групи, яку підозрюють у наркоторгівлі.

Як зазначалось, це організоване злочинне угруповання тривалий час займалося збутом на території області та інших регіонів країни наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах.

 

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