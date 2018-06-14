Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Дании пройдет конференция, посвященная реформам в Украине

НовостиПолитика    14.06.2018 - 10:59
Фото: посол Королевства Дании в Украине Рубен Медсен (twitter.com)
Фото: посол Королевства Дании в Украине Рубен Медсен (twitter.com)

По словам посла Дании, успешные реформы - это лучший ответ российской агрессии

Украина и Дания 27 июня 2018 года организуют конференцию в Дании, в ходе которой планируется обсуждение вопроса реформ. Об этом сообщил посол Королевства Дании в Украине Рубен Медсен, передает корреспондент "РБК-Украина".

"27 июня Дания и Украина будут организовывать конференцию в Дании. Наше решение принимать это событие - отражение высокого политического авторитета. Успешные реформы - это лучший ответ российской агрессии и дезинформации. Если Украина станет реформированной, то она станет примером для всех", - сказал он.

По его словам, эта конференция станет площадкой для обсуждения основных вопросов.

"Эта конференция будет возможностью обсудить все и собрать главных заинтересованных лиц, и дальше продвигать повестку дня реформ. Прошедшая конференция состоялась в июле прошлого лета. Также был форум в Брюсселе в мае. Сегодняшнее событие - будет важным краеугольным камнем для закладки основы конференции в Копенгагене", - добавил он.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что парламент Канады поддерживает Украину на пути имплементации реформ.

 

Украина и Франция заявили о необходимости усиления межпарламентского сотрудничества Украина и Азербайджан договорились об энергетическом сотрудничестве
Теги публикации: Украина, конференция, Дания, реформы в Украине  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь