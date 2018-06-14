В Дании пройдет конференция, посвященная реформам в Украине

По словам посла Дании, успешные реформы - это лучший ответ российской агрессии

Украина и Дания 27 июня 2018 года организуют конференцию в Дании, в ходе которой планируется обсуждение вопроса реформ. Об этом сообщил посол Королевства Дании в Украине Рубен Медсен, передает корреспондент "РБК-Украина".

"27 июня Дания и Украина будут организовывать конференцию в Дании. Наше решение принимать это событие - отражение высокого политического авторитета. Успешные реформы - это лучший ответ российской агрессии и дезинформации. Если Украина станет реформированной, то она станет примером для всех", - сказал он.

По его словам, эта конференция станет площадкой для обсуждения основных вопросов.

"Эта конференция будет возможностью обсудить все и собрать главных заинтересованных лиц, и дальше продвигать повестку дня реформ. Прошедшая конференция состоялась в июле прошлого лета. Также был форум в Брюсселе в мае. Сегодняшнее событие - будет важным краеугольным камнем для закладки основы конференции в Копенгагене", - добавил он.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что парламент Канады поддерживает Украину на пути имплементации реформ.