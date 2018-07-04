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Интервью

Ходатайство по подозреваемому в убийстве Ерохина готовится в суд, - Матиос

НовостиОбщество    04.07.2018 - 13:52
Фото: Анатолий Матиос (РБК-Украина)
Фото: Анатолий Матиос (РБК-Украина)

Суд скоро должен избрать меру пресечения гражданину Ш.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что ходатайство по гражданину Ш., которого подозревают в похищении и убийстве донецкого полковника МВД Романа Ерохина, готовится в суд. Об этом заявил Матиос на брифинге о совершении особо тяжкого преступления народным депутатом Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ходатайство об избрании меры пресечения гражданину Ш. готовится в суду", - сказал Матиос.

Однако, в какой суд будет передано ходатайство Матиос не сказал.

Как сообщали ранее СМИ, экс-депутата Верховной рады от Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко Александра Шепелева могут обвинить в заказе убийства Ерохина. 

Напомним, ранее Матиос рассказал, кого подозревают в похищении и убийстве донецкого полковника МВД Романа Ерохина.

Матиос рассказал, кого подозревают в похищении и убийстве полковника МВД Ерохина Луценко и Матиос незаконно вмешивались в следствие по делам Майдана, - Горбатюк
Теги публикации: Анатолий Матиос  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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