Ходатайство по подозреваемому в убийстве Ерохина готовится в суд, - Матиос

Суд скоро должен избрать меру пресечения гражданину Ш.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что ходатайство по гражданину Ш., которого подозревают в похищении и убийстве донецкого полковника МВД Романа Ерохина, готовится в суд. Об этом заявил Матиос на брифинге о совершении особо тяжкого преступления народным депутатом Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"Ходатайство об избрании меры пресечения гражданину Ш. готовится в суду", - сказал Матиос.

Однако, в какой суд будет передано ходатайство Матиос не сказал.

Как сообщали ранее СМИ, экс-депутата Верховной рады от Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко Александра Шепелева могут обвинить в заказе убийства Ерохина.

Напомним, ранее Матиос рассказал, кого подозревают в похищении и убийстве донецкого полковника МВД Романа Ерохина.