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Клопотання щодо підозрюваного у вбивстві Єрохіна готується до суду, - Матіос

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 13:52
Фото: Анатолій Матіос (РБК-Україна)
Фото: Анатолій Матіос (РБК-Україна)

Суд скоро повинен обрати запобіжний захід громадянину Ш.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що клопотання по громадянину Ш., якого підозрюють у викраденні і вбивстві донецького полковника МВС Романа Єрохіна, готується до суду. Про це заявив Матіос на брифінгу про вчинення особливо тяжкого злочину народним депутатом України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу громадянину Ш. готується до суду", - сказав Матіос.

Проте, в який суд буде передано клопотання, Матіос не сказав.

Як повідомляли раніше ЗМІ, екс-депутата Верховної ради від Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко Олександра Шепелєва можуть звинуватити у замовленні вбивства Єрохіна.

Нагадаємо, раніше Матіос розповів, кого підозрюють у викраденні і вбивстві донецького полковника МВС Романа Єрохіна.

Матіос розповів, кого підозрюють у викраденні і вбивстві полковника МВС Єрохіна Луценко і Матіос незаконно втручалися в слідство у справах Майдану, - Горбатюк
Теги публікації: Анатолий Матиос  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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