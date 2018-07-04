Клопотання щодо підозрюваного у вбивстві Єрохіна готується до суду, - Матіос

Суд скоро повинен обрати запобіжний захід громадянину Ш.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що клопотання по громадянину Ш., якого підозрюють у викраденні і вбивстві донецького полковника МВС Романа Єрохіна, готується до суду. Про це заявив Матіос на брифінгу про вчинення особливо тяжкого злочину народним депутатом України, передає кореспондент РБК-Україна.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу громадянину Ш. готується до суду", - сказав Матіос.

Проте, в який суд буде передано клопотання, Матіос не сказав.

Як повідомляли раніше ЗМІ, екс-депутата Верховної ради від Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко Олександра Шепелєва можуть звинуватити у замовленні вбивства Єрохіна.

Нагадаємо, раніше Матіос розповів, кого підозрюють у викраденні і вбивстві донецького полковника МВС Романа Єрохіна.