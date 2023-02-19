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Хочуть звинуватити Україну та Європу. Росія планує чергову провокацію з ядерною безпекою

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Росія, Неділя 19 лютого 2023 18:09
Хочуть звинуватити Україну та Європу. Росія планує чергову провокацію з ядерною безпекою Фото: Росія планує чергову провокацію з ядерною безпекою (УНІАН)
Автор: Наталія Кава

Російська влада хоче звинуватити Україну у провокаціях та порушенні радіаційної безпеки неподалік одного з ядерних об'єктів. За даними окупантів, Україні в цьому нібито допомагає одна з країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Як заявили у Міноборони РФ, провокація нібито запланована напередодні 11-ї надзвичайної спецсесії Генасамблеї ООН. Росіяни пишуть, що в Україну нібито в обхід митного огляду доставлено кілька контейнерів із радіоактивними речовинами. Вони нібито були завезені з території однієї європейських країн.

"Їх буде використано для інсценування локального зараження місцевості в районі одного з підконтрольних київському режиму радіаційно небезпечних об'єктів", - пишуть у РФ.

Командування РФ заявляє, що ціллю провокації будуть радіаційно небезпечні об'єкти України, а в результаті можливий витік радіаційно небезпечних речовин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія розпочинає масштабні ядерні навчання на тлі візиту президента США Джо Байдена в Європу. Таким чином Кремль посилює ядерний шантаж.

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