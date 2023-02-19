ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотят обвинить Украину и Европу. Россия планирует очередную провокацию с ядерной безопасностью

Новина українською →
Россия, Воскресенье 19 февраля 2023 18:09
Хотят обвинить Украину и Европу. Россия планирует очередную провокацию с ядерной безопасностью Фото: Россия планирует очередную провокацию с ядерной безопасностью (УНИАН)
Автор: Наталья Кава

Российские власти хотят обвинить Украину в провокациях и нарушении радиационной безопасности недалеко от одного из ядерных объектов. По данным окупантов, Украине в этом якобы помогает одна из стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Как заявили в Минобороны РФ, провокация якобы запланирована в канун 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН. Россияне пишут, что в Украину якобы в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами. Они были завезены с территории одной европейской страны.

"Их будут использованы для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов", - пишут в РФ.

Командование РФ заявляет, что целью провокации будут радиационно опасные объекты Украины, а в результате возможна утечка радиационно опасных веществ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия начинает масштабные ядерные учения на фоне визита президента США Джо Байдена в Европу. Таким образом, Кремль усиливает ядерный шантаж.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ядерное оружие Ядерные испытания
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили около 600 оккупантов: новые потери России
ВСУ за сутки уничтожили около 600 оккупантов: новые потери России
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет