Хочуть звинуватити Україну. В Росії заявили про можливий обстріл лікарень Краматорська

Російські спецслужби планують провокації і місті Краматорськ і хочуть звинувати у цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони РФ.

Окупанти заявляють, що до Краматорська прибули журналісти західних ЗМІ, які надалі будуть висвітлювати провокацію.

"Персонал медустанов Краматорська, де планується провокація, наразі евакуйовано, співробітників переведено на віддалений формат роботи", сказано в повідомленні.

Як заявила влада країни-окупанта, провокація нібито планується у медичних закладах. Мова йде про підрив будівель місцевих наркологічного та онкологічного диспансерів, а також першої міської лікарні. З них нібито евакуйовано всіх працівників.

Нагадаємо, 1 лютого російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру". Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів.

Травми отримали 21 особа, 8 знадобилася госпіталізація. Двох вдалося врятувати.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську та наголосив, що всіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.

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