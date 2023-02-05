Хотят обвинить Украину. В России заявили о возможном обстреле Краматорских больниц

Как заявили власти страны-оккупанта, провокация якобы планируется в медицинских учреждениях. Речь идет о подрыве построек местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы. Из них якобы эвакуированы все работники.

Отметим, что все указанные здания находятся в одном районе города - Новый свет.

"Персонал медучреждений Краматорска, где планируется провокация, эвакуированы, сотрудники переведены на удаленный формат работы", сказано в сообщении.

оккупанты заявляют, что в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ, которые в дальнейшем будут освещать провокацию.