Хочуть вийти на новий рівень. Опозиція РФ веде таємний діалог з Україною, - Politico

За його словами, переговори російських опозиціонерів з українськими чиновниками не були "публічними".

"Ми хотіли б вивести їх на найвищий рівень", - зазначив Кара-Мурза після спільного виступу перед членами Європейського парламенту в Брюсселі з вдовою колишнього лідера російської опозиції Юлією Навальною.

Зі свого боку, російський опозиційний політик Ілля Яшин закликав Євросоюз виступити посередником між "демократичним рухом Росії" та українським урядом.

"Ми хочемо почати цей діалог з Україною. Ми не вороги для України і хочемо зберегти її незалежність", - заявив він.

У виданні зазначили, що російські дисиденти просувають ідею про те, що нібито повномасштабне вторгнення РФ в Україну - це війна диктатора Володимира Путіна, у якій звичайні росіяни "є такими ж жертвами, як українці".

Кара-Мурза у квітні оскандалився на слуханнях у французькому Сенаті, заявивши, що росіяни й українці "однакові, мають майже одну мову, одну релігію та століття спільної історії". В Україні та країнах колишнього СРСР із гнівом зустріли його слова, звинувативши опозиціонера в расизмі та імперіалізмі. Пізніше Кара-Мурза сказав, що цю фразу було вирвано з контексту.

Обмін ув'язненими між РФ і Заходом

У серпні 2024 року західні країни провели обмін ув'язненими з Росією. РФ звільнила американських і німецьких журналістів, а також російських опозиціонерів. У відповідь західні країни звільнили російських шпигунів, співробітників ФСБ під прикриттям і кілерів.

Переговори щодо обміну тривали понад два роки. Серед звільнених із російських в'язниць опинилися опозиціонери Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин. Вони заявили, що їх ніхто не питав, чи згодні вони на обмін.