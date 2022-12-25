Хочуть своїх "кадировців". У РФ за прикладом Чечні можуть відкрити "університети" спецназу

Фото: у РФ за прикладом Чечні можуть відкрити університети спецназу (Getty Images)

У Росії запропонували у всіх регіонах створити "університети" з підготовки спецназівців, що нібито може прискорити перемогу Москви у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.