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Хочуть своїх "кадировців". У РФ за прикладом Чечні можуть відкрити "університети" спецназу

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Москва, Неділя 25 грудня 2022 22:30
Хочуть своїх "кадировців". У РФ за прикладом Чечні можуть відкрити "університети" спецназу Фото: у РФ за прикладом Чечні можуть відкрити університети спецназу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Росії запропонували у всіх регіонах створити "університети" з підготовки спецназівців, що нібито може прискорити перемогу Москви у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

Повпред президента РФ в Юрій Трутнєв і перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко звернулися до Володимира Путіна з ініціативою створити по всій країні центри з підготовки спецназу подібно до "університету" спецназу в Чечні.

"Завдання цих центрів дуже просте - щоб наша країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли", - заявив з надією Трутнєв.

Раніше ми писали, що влада Росії доручила так званому "голові Чечні" Рамзану Кадирову виконувати брудну роботу у війні проти України. "Кадировці" мали вбити президента України Володимира Зеленського і досі займаються тортурами українців.

Також нагадаємо, що раніше стало відомо, що так званий "глава Чеченської Республіки" Рамзан Кадиров посилює владу чеченців на тимчасово окупованому Донбасі.

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