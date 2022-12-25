Хотят собственных "кадыровцев". В РФ по примеру Чечни могут открыть "университеты" спецназа
В России предложили во всех регионах создать "университеты" по подготовке спецназовцев, что якобы может ускорить победу Москвы в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.
Полпред президента РФ в Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обратились к Владимиру Путину с инициативой создать по всей стране центры по подготовке спецназа подобно "университету" спецназа в Чечне.
"Задача этих центров очень простая – чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", - заявил с надеждой Трутнев.
Ранее мы писали, что власти России поручили так называемому "главе Чечни" Рамзану Кадырову выполнять грязную работу в войне против Украины. "Кадыровцы" должны были убить президента Украины Владимира Зеленского и до сих пор занимаются пытками украинцев.
Также напомним, ранее стало известно, что так называемый "глава Чеченской Республики" Рамзан Кадыров усиливает власть чеченцев на временно оккупированном Донбассе.
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