Хотят собственных "кадыровцев". В РФ по примеру Чечни могут открыть "университеты" спецназа

Фото: в РФ по примеру Чечни могут открыть университеты спецназа (Getty Images)

В России предложили во всех регионах создать "университеты" по подготовке спецназовцев, что якобы может ускорить победу Москвы в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Полпред президента РФ в Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко обратились к Владимиру Путину с инициативой создать по всей стране центры по подготовке спецназа подобно "университету" спецназа в Чечне. "Задача этих центров очень простая – чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", - заявил с надеждой Трутнев.