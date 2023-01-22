Хочуть притягнути Пригожина до відповідальності. В Україні триває слідство по ПВК "Вагнера"
В Україні наразі триває розслідування щодо ПВК "Вагнера", щоб притягнути до відповідальності керівництво і окупантів, що воюють в її лавах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар в ефірі всеукраїнського марафону начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова.
"По кожному представнику ПВК або російському військовому, які втекли за кордон, буде ухвалюватися окреме рішення", - зазначив він.
Зокрема, за його словами, хтось з них може бути важливішим, як свідок для розслідування, якщо він не вчинив при цьому воєнні злочини.
"Якщо ця людина вчинила воєнні злочини і при цьому хоче сприяти, це може бути враховано при обрахуванні покарання", - пояснив Юрій Бєлоусов.
Він додав, що щодо тих, хто вчинив тяжкі воєнні злочини, в будь-якому випадку буде проводитися процедура екстрадиції і притягнення до відповідальності у національних судах.
Як писало РБК-Україна, очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин намагається посилити свої позиції в оточенні Володимира Путіна та бізнесі. Свою "мрію" він хоче втілити шляхом участі власних найманців у війні в Україні.
При цьому Пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару". Таким чином, як вважають аналітики ISW, він хоче підняти свій авторитет та відрізнити своїх найманців від армії РФ.
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