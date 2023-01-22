Хотят привлечь Пригожина к ответственности. В Украине идет расследование по ЧВК "Вагнера"
В Украине продолжается расследование по ЧВК "Вагнера", чтобы привлечь к ответственности руководство и оккупантов, воюющих в ее рядах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий в эфире всеукраинского марафона начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрия Белоусова.
"По каждому представителю ЧВК или российскому военному, бежавшему за границу, будет приниматься отдельное решение", - отметил он.
В частности, по его словам, кто-то из них может быть важнее, как свидетель для расследования, если он не совершил при этом военные преступления.
"Если этот человек совершил военные преступления и при этом хочет содействовать, это может быть учтено при исчислении наказания", - объяснил Юрий Белоусов.
Он добавил, что в отношении тех, кто совершил тяжкие военные преступления, в любом случае будет проводиться процедура экстрадиции и привлечения к ответственности в национальных судах.
Как писало РБК-Украина глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытается усилить свои позиции в окружении Владимира Путина и бизнесе. Свою "мечту" он хочет реализовать путем участия его наемников в войне в Украине.
При этом Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара". Таким образом, по мнению аналитиков ISW, он хочет поднять свой авторитет и отличить своих наемников от армии РФ.
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