Хотят привлечь Пригожина к ответственности. В Украине идет расследование по ЧВК "Вагнера"

В Украине продолжается расследование по ЧВК "Вагнера", чтобы привлечь к ответственности руководство и оккупантов, воюющих в ее рядах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий в эфире всеукраинского марафона начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрия Белоусова.

"По каждому представителю ЧВК или российскому военному, бежавшему за границу, будет приниматься отдельное решение", - отметил он.

В частности, по его словам, кто-то из них может быть важнее, как свидетель для расследования, если он не совершил при этом военные преступления.

"Если этот человек совершил военные преступления и при этом хочет содействовать, это может быть учтено при исчислении наказания", - объяснил Юрий Белоусов.

Он добавил, что в отношении тех, кто совершил тяжкие военные преступления, в любом случае будет проводиться процедура экстрадиции и привлечения к ответственности в национальных судах.