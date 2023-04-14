Хочуть підірвати довіру до командування. Маляр попередила про чергове ІПСО росіян
Російські окупанти вкотре сконцентрувались на темі Бахмуту й запустили наратив щодо нібито шалених втрат ЗСУ. Ворог намагається підірвати довіру українців до командування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
"Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні. Мета таких російських вкидів - підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства", - пише Маляр.
Як відзначила заступниця міністра оборони, втрати росіян в Бахмуті сьогодні є вищими в рази. Інколи ж різниця сягає й 10-ти разів.
За словами Маляр, саме російське командування не шкодує свої військових, сконцентрувавши зусилля аби будь-якою ціною взяти Бахмут під контроль.
"Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території. На жаль - це війна, і без втрат оборона неможлива. Збереження життя наших бійців - пріоритет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій" , - відзначила Маляр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Маляр, російські окупанти щодоби здійснюють від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів в Бахмуті.
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