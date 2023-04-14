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Хочуть підірвати довіру до командування. Маляр попередила про чергове ІПСО росіян

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П'ятниця 14 квітня 2023 18:28
Хочуть підірвати довіру до командування. Маляр попередила про чергове ІПСО росіян Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вкотре сконцентрувались на темі Бахмуту й запустили наратив щодо нібито шалених втрат ЗСУ. Ворог намагається підірвати довіру українців до командування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Це вже не вперше, коли росіяни забирають собі наші тексти про них і видають за власні. Мета таких російських вкидів - підірвати довіру до рішень нашого військового командування та спровокувати невдоволення українського суспільства", - пише Маляр.

Як відзначила заступниця міністра оборони, втрати росіян в Бахмуті сьогодні є вищими в рази. Інколи ж різниця сягає й 10-ти разів.

За словами Маляр, саме російське командування не шкодує свої військових, сконцентрувавши зусилля аби будь-якою ціною взяти Бахмут під контроль.

"Ми ж натомість обороняємось і зупиняємо ворога від просування вглиб території. На жаль - це війна, і без втрат оборона неможлива. Збереження життя наших бійців - пріоритет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій" , - відзначила Маляр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Маляр, російські окупанти щодоби здійснюють від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів в Бахмуті.

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