Хотят подорвать доверие к командованию. Маляр предупредила об очередном ИПСО россиян

Российские оккупанты в очередной раз сконцентрировались на теме Бахмута и запустили нарратив по поводу якобы безумных потерь ВСУ. Враг пытается подорвать доверие украинцев к командованию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"Это уже не первый раз, когда россияне забирают себе наши тексты о них и выдают за собственные. Цель таких российских вбросов - подорвать доверие к решениям нашего военного командования и спровоцировать недовольство украинского общества", - пишет Маляр.

Как отметила заместитель министра обороны, потери россиян в Бахмуте сегодня выше в разы. Иногда же разница достигает и 10-ти раз.

По словам Маляр, именно российское командование не жалеет своих военных, сконцентрировав усилия, чтобы любой ценой взять Бахмут под контроль.

"Мы же взамен обороняемся и останавливаем врага от продвижения вглубь территории. К сожалению - это война, и без потерь оборона невозможна. Сохранение жизни наших бойцов - приоритет военного командования, чем военные не раз объясняли принятые решения во время публичных коммуникаций", - отметила Маляр.