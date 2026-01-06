UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Хочуть дискредитувати НБУ. В Україні фіксують серію фейків

Фото: в Україні запустили серію фейків, щоб дискредитувати Нацбанк (flickr.com)
Автор: Юлія Бойко

В Україні поширюються маніпулятивні повідомлення щодо діяльності Національного банку України (НБУ) та фінансової ситуації в країні. Таким чином організатори хочуть дискредитувати його роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема, як зазначається, велика кількість зафіксованих маніпуляцій спрямовані на дискредитацію НБУ як інституції, а також регуляторної політики Нацбанку.

"Мета цієї кампанії – підрив у населення довіри до НБУ, заходів із забезпечення макрофінансової стабільності, провокування недовіри до національної валюти, поширення з-поміж людей невпевненості, а також спроба вплинути на довіру міжнародних партнерів до України", - йдеться у повідомленні.

Це, за даними ЦПД, може бути частиною більш широкої кампанії з дискредитації державних інституцій України з метою підриву довіри населення до держави.

Раніше Національний банк України попередив громадян про черговий фейк, який шириться у мережі. Йдеться про нібито дизайн "нової банкноти 5000 гривень".

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниФейки