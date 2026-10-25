Я хочу зберегти армію чисельністю 800 тисяч військових, - Зеленський

За словами глави держави, він не обговорює і не буде обговорювати чисельність української армії ні з російською стороною, ні з американською.

На цьому тлі Зеленський нагадав, що йдеться про питання винятково внутрішнього характеру.

"Якщо у мене достатньо фінансів, я хочу зберегти армію 800 тисяч людей. Якщо ми в НАТО - кількість може бути 800 тис і менше", - пояснив президент.

Як пояснив Зеленський, питання полягав в тому, хто готовий і буде фінансувати Збройні сили України.

"І це моє питання з НАТО", - підсумував глава держави.