Я хочу сохранить армию численностью 800 тысяч военных, - Зеленский

По словам главы государства, он не обсуждает и не будет обсуждать численность украинской армии ни с российской стороной, ни с американской.

На этом фоне Зеленский напомнил, что речь идет о вопросе исключительно внутреннего характера.

"Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию 800 тысяч человек. Если мы в НАТО - количество может быть 800 тыс и меньше", - заявил президент.

Как пояснил Зеленский, вопрос заключался в том, кто готов и будет финансировать Вооруженные силы Украины.

"И это мой вопрос с НАТО", - подытожил глава государства.