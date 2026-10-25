RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Я хочу сохранить армию численностью 800 тысяч военных, - Зеленский

21:15 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Численность Вооруженных сил Украины важно сохранить на уровне 800 тысяч военных, чтобы обеспечить полную безопасность страны. Однако она может быть другой, если Украина станет членом НАТО.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для ведущей "ТСН.Неделя" Аллы Мазур.

По словам главы государства, он не обсуждает и не будет обсуждать численность украинской армии ни с российской стороной, ни с американской.

На этом фоне Зеленский напомнил, что речь идет о вопросе исключительно внутреннего характера.

"Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию 800 тысяч человек. Если мы в НАТО - количество может быть 800 тыс и меньше", - заявил президент.

Как пояснил Зеленский, вопрос заключался в том, кто готов и будет финансировать Вооруженные силы Украины.

"И это мой вопрос с НАТО", - подытожил глава государства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныВооруженные силы УкраиныНАТО