Кулеба: хочу услышать позицию белорусской оппозиции по агрессии России в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хочет услышать от представителей белорусской оппозиции позиции по Украине. Он отметил, что лишь раз слышал высказывание Светланы Тихановской касательно статуса Крыма.

Об этом глава МИД рассказал в интервью UNN.

Кулеба подчеркнул, что во многочисленных заявлениях оппозиция в Беларуси лишь положительно высказывается в отношении России, "рассчитывает на дружеские отношения с ней". Также министр напомнил, что действующая белорусская власть нелояльно вела себя в отношении Украины с начала российской агрессии в 2014 году.

"Было бы очень полезно, если бы они выразили свое отношение к Украине, о том, как они будут оценивать и относиться к российской агрессии против нашего государства, к незаконной оккупации украинских территорий. Это очень простые заявления, которые могут прозвучать и стать четким сигналом для Украины", - заявил Кулеба.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что "Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский".

Ранее Кулеба прокомментировал въезд в Украину членов Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненкова и Ивана Кравцова.

Также сообщалось, что был отложен разговор между Кулебой и главой МИД России Лавровым по ситуации на Донбассе после воскресных обстрелов.