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"Хочу перемагати тут". Топ-кандидат на місце Клоппа відреагував на чутки про "Ліверпуль"

Лісабон, Четвер 11 квітня 2024 16:09
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"Хочу перемагати тут". Топ-кандидат на місце Клоппа відреагував на чутки про "Ліверпуль" Фото: Рубен Аморім прагне зосередитися на роботі зі "Спортінгом" (facebook.com/SportingCP)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер лісабонського "Спортінга" Рубен Аморім прокоментував інформацію про переїзд до англійського "Ліверпуля" на новий сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Maisfutebol.

39-річний фахівець спростував узгодження контракту з мерсисайдцями. Португалець нібито повинен замінити на посаді керманича "червоних" Юргена Клоппа.

"Я не зустрічався з "Ліверпулем" для жодних переговорів, немає ніякої домовленості – це неправда. Я тренер "Спортінга", хочу перемагати тут, і я не зустрічався з жодним клубом. Нічого не було узгоджено. Завершуйте з цією історією. Це востаннє я говорю про власне майбутнє", – заявив Аморім.

Головний тренер "левів" став основним претендентом на місце Клоппа після рішення Хабі Алонсо. Баск публічно оголосив, що в наступному сезоні продовжить тренувати леверкузенський "Байєр". Його ім'я пов'язували і з "Ліверпулем", і з мюнхенською "Баварією".

Аморім розпочав кар'єру тренера в 33 роки зі скромної "Каса Пії". Пізніше він працював із дублем і першою командою "Браги", а навесні 2020-го очолив "Спортінг". Лісабонці під його керівництвом стали чемпіоном Португалії у сезоні 2020/21.

До слова, раніше склали рейтинг найфутбольніших міст світу з Лондоном на чолі.

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