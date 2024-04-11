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"Хочу побеждать здесь". Топ-кандидат на место Клоппа отреагировал на слухи о "Ливерпуле"

Лиссабон, Четверг 11 апреля 2024 16:09
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"Хочу побеждать здесь". Топ-кандидат на место Клоппа отреагировал на слухи о "Ливерпуле" Фото: Рубен Аморим стремится сосредоточиться на работе со "Спортингом" (facebook.com/SportingCP)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим прокомментировал информацию о переезде в английский "Ливерпуль" на новый сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maisfutebol.

39-летний специалист опроверг согласование контракта с мерсисайдцами. Португалец якобы должен заменить на должности наставника "красных" Юргена Клоппа.

"Я не встречался с "Ливерпулем" для каких-либо переговоров, нет никакой договоренности – это неправда. Я тренер "Спортинга", хочу побеждать здесь, и я не встречался ни с одним клубом. Ничего не было согласовано. Заканчивайте с этой историей. Это в последний раз я говорю о собственном будущем", – заявил Аморим.

Главный тренер "львов" стал основным претендентом на место Клоппа после решения Хаби Алонсо. Баск публично объявил, что в следующем сезоне продолжит тренировать леверкузенский "Байер". Его имя связывали и с "Ливерпулем", и с мюнхенской "Баварией".

Аморим начал карьеру тренера в 33 года со скромной "Касса Пии". Позже он работал с дублем и первой командой "Браги", а весной 2020-го возглавил "Спортинг". Лиссабонцы под его руководством стали чемпионом Португалии в сезоне 2020/21.

К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

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