Трансферная стоимость украинских футболистов Зинченко и Лунина подорожала

При этом, стоимость самого дорого украинца Ярмоленко упала

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, а также вратарь национальной команды Андрей Лунин подорожали на трансферном рынке. Об этом сообщается на портале Transfermarkt, который обновил цены на футболистов в начале нового сезона.

По данным сайта, полузащитник "Манчестер Сити" добавил в цене 8 млн евро, и теперь его стоимость достигает 15 млн евро. Такую сумму за него был готов заплатить "Вулверхэмптон", однако 21-летний украинец отказался покидать команду "горожан".

Подорожал почти в 2,5 раза Лунин, который перешел из луганской "Зари" в мадридский "Реал". Его цена выросла с 3,5 млн евро до 8,5 млн евро.

Самым дорогим украинским футболистом остается Андрей Ярмоленко, который летом сменил дортмундскую "Боруссию" на лондонский "Вест Хэм". Стоимость 28-летнего полузащитника упала на 3 млн евро и теперь составляет 23 млн евро.

С 9 до 10 млн евро подорожал игрок немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка, столько же добавил в цене и Тарас Степаненко, которые делят 4-5 место, уступая Марлосу, цена на которого не изменилась.

Отлично начавший сезон в бельгийском "Генке" Руслан Малиновский с ценой в 4 млн евро находится на 11 позиции и имеет все шансы уже в следующем обновлении подняться в топ-10.

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") - 20 млн евро Александр Зинченко ("Ман Сити") - 15 млн евро Марлос ("Шахтер") - 11 млн евро Тарас Степаненко ("Шахтер") - 10 млн евро Евгений Коноплянка ("Шальке") - 10 млн евро Андрей Лунин ("Реал") - 8,5 млн евро Ярослав Ракицкий ("Шахтер") - 8,5 млн евро Виктор Цыганков ("Динамо") - 8 млн евро Денис Гармаш ("Динамо") - 5 млн евро Виктор Коваленко ("Шахтер") - 4,5 млн евро

Напомним, "Генк" отказал испанской "Сельта" в трансфере полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.