Хотите пожить среди пингвинов и айсбергов? Украинцев приглашают на "Академик Вернадский"
Пожить год в Антарктиде с пингвинами и смотреть на бескрайние ледяные айсберги? Все это абсолютно реально, если у вас есть соответствующее образование и желание. С 15 июля начался открытый конкурс в 31 Украинскую антарктическую экспедицию, участники которой будут работать на станции "Академик Вернадский" в 2026-2027 годах.
Как стать участником экспедиции, куда подавать документы и кто будет нужен в 31 экспедиции, рассказывает РБК-Украина.
Общие требования к участникам
- Отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний для работы в Антарктике
- Не конфликтность и коммуникабельность
- Способность работать в условиях жесткого графика, длительных ограничений и закрытого коллектива
- Знание иностранных языков (оптимально - английского и/или испанского)
Бонусом будут умение водить моторную лодку, управлять дроном
Кого ищут по специальностям
Ученые:
- Геология и геофизика
- Геокосмос
- Физические науки
- Науки о жизни
Команда жизнеобеспечения
- Врач
- Повар
- Сисадмин
- Механик
- Дизелист-электрик
Конкурс не имеет ограничений по полу, возрасту или другим признакам. Главными критериями при отборе являются образование, профессиональный уровень и опыт кандидата или кандидатки, а также способность к работе в условиях Антарктики и закрытого коллектива.
Что гарантируется участникам экспедиции
- Возможность приобщиться к глобальной науке
- Жизнь на теплой станции среди Южного океана, рядом с пингвинами
- Оплата труда
- Безлимитный доступ к интернету
- Одежда, питание, средства гигиены
- Медикаменты и врачебная помощь
Как стать участником
До 13 августа 2025 года необходимо прислать на почту НАНЦ uac@uac.gov.ua заявление, резюме, мотивационное письмо и копии ряда документов:
- Заполненное заявление ученого или специалиста станции
- Копии документов об образовании, научной степени, ученом звании (при наличии)
- Копию трудовой книжки и других документов, подтверждающих стаж работы по специальности
- Для военнообязанных: копию военно-учетного документа призывника или военнообязанного, резервиста (в котором отмечается факт пройденного медицинского осмотра и указана запись о пригодности или непригодности к прохождению военной службы); справки о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период от военной службы.
В теме письма необходимо указать "Конкурс 31-я УАЭ, фамилия, инициалы кандидата", для ученых - направление исследований (например, "науки о жизни"), для специалистов - должность (например, "повар").
Заявление должно быть подписано кандидатом собственноручно (сканкопия) или с использованием электронной цифровой подписи.
Все документы подаются в формате PDF.
Обратите внимание: Конкурсная комиссия не рассматривает документы, которые не соответствуют указанным требованиям.
Если вы подойдете как кандидат/кандидат, то дальше вас ждут следующие этапы:
- Подача полного пакета документов
- Профессиональное собеседование и тестирование психологом
- Медкомиссия и специальный тренинг
Более подробно о каждой вакансии и условиях можно прочитать здесь или здесь
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При написании материала были использованы данные с сайта МОН и НАНЦ.