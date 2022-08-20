ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хоче зберегти частку: Японія веде переговори з оператором газовому проекту "Сахалін-2"

Новость на русском →
Токіо, Субота 20 серпня 2022 15:49
Хоче зберегти частку: Японія веде переговори з оператором газовому проекту "Сахалін-2" Фото: Японія має намір зберегти свою частку в проекті "Сахалін-2" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія планує зберегти свою частку в нафтогазовому проекті "Сахалін-2", при цьому дві великі японські енергетичні компанії повинні підписати угоду з новим російським оператором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Todaу.

За словами джерел, ймовірна участь токійських компаній Jera Co і Tokyo Gas Co допоможе Японії закуповувати скраплений природний газ з Росії.

У Tokyo Gas заявили, що вже веде переговори російським оператором, в той час, як в Jera відмовилися від офіційних коментарів. Компанія Saibu Gas Holdings Co, яка раніше вже закуповувала скраплений природний газ через "Сахалін-2", отримала нові умови контракту і вивчає його деталі.

Нагадаємо, Москва раніше заснувала нову компанію, яка візьме під свій контроль видобуток природних ресурсів в Далекосхідному регіоні країни після відходу британської нафтової компанії Shell після вторгнення Росії в Україну.

"Газпрому" належить близько 50 відсотків акцій нового оператора. Акціонери попереднього оператора проекту повинні подати заявку на отримання частки в новому об'єднанні до 4 вересня. На проект "Сахалін-2" припадає близько 9% імпорту СПГ до Японії.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії звернулося до двох найбільших промислових альянсів з проханням приєднатися до нового оператора нафтогазового проекту "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.

Також ми писали, що Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell отримала 165 млн доларів дивідендів від співпраці з Росією в рамках проекту "Сахалін-2".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Газпром Сахалин
NEWS
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам