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Даже не хочет разговаривать. Кремль продолжает игнорировать решение "мариупольского вопроса"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок. Но Россия исключает все предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Президент, глава ОП постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что по гуманистическим соображениям нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции", - сказал он.

Он подчеркнул, что россияне демонстрируют абсолютную закрытость, неготовность разговаривать и идти хотя бы на какие-либо уступки с точки зрения гуманистической составляющей. Для них символически уничтожить Мариуполь и "Азов".

"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения Азовстали. Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить", - констатирует советник главы ОП.

Впрочем, по его словам, и руководство Украины, и мировые лидеры не оставляют попыток договориться о спасении людей в Мариуполе.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что задержанный за государственную измену народный депутат Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, оказался недостаточно ценным активом для обмена.

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