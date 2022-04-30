Навіть не хоче розмовляти. Кремль продовжує ігнорувати вирішення "маріупольського питання"

"Президент, голова ОП постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли нам переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя. Певні політичні лідери по своїх особистих каналах звертаються до Путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції", - сказав він.

Він наголосив, що росіяни демонструють абсолютну закритість, неготовність розмовляти та йти хоча б на якісь поступки з точки зору гуманістичної складової. Для них символічно знищити Маріуполь і "Азов".

"Там кожен день йдуть атаки з максимальним використанням всієї важкої артилерії, авіації для знищення Азовсталі. Росіяни розуміють, що там знаходяться діти, цивільні, але продовжують бомбардувати", - констатує радник голови ОП.

Втім, за його словами, і керівництво України, і світові лідери не полишають спроб домовитися про врятування людей в Маріуполі.