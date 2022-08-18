Россия хочет превратить Харьков в Алеппо, - Подоляк

Россия умышленно обстреливает спальные кварталы Харькова, чтобы превратить город в Алеппо в 2016-м году, Грозный - в 1996-м или Варшаву - в 1945-м.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным кварталам и гражданским. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью в прямом эфире. Каждый, кто и дальше имеет дела с Москвой, - соучастник этого преступления", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 17 августа, оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. На месте прилета произошел сильный пожар в жилом здании. В результате обстрела сначала было известно о двух погибших, однако их количество продолжало расти.

Также взрывы прогремели и утром 18 августа. Вследствие обстрелов погиб человек, еще 18 пострадали.

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