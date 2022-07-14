Хочет остановить войну. Макрон сделал заявление по Украине

Франция хочет добиться прекращения конфликта в Украине и не хочет, чтобы он распространился за ее пределы и превратился в новую мировую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

В то же время даже в случае длительного конфликта в Украине Макрон заявил, что Франция будет продолжать помогать Киеву защищаться от Москвы, а также будет соблюдать санкции против России.

"Мы хотим остановить эту войну, не вступая в войну сами", – сказал он.