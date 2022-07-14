Хочет остановить войну. Макрон сделал заявление по Украине

Франция хочет добиться прекращения конфликта в Украине и не хочет, чтобы он распространился за ее пределы и превратился в новую мировую войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.
В то же время даже в случае длительного конфликта в Украине Макрон заявил, что Франция будет продолжать помогать Киеву защищаться от Москвы, а также будет соблюдать санкции против России.
"Мы хотим остановить эту войну, не вступая в войну сами", – сказал он.
Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон говорил с президентом РФ Владимиром Путиным накануне масштабного вторжения России в Украину. Разговор происходил 20 февраля.
Ранее Макрон отмечал, что заявления, что Россия готова завершить войну против Украины, если Киев выполнит два ультиматума - это элемент словесного запугивания, не более того.