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"Відмазував" колег від фронту за 5 тисяч доларів: на Рівненщині судитимуть експравоохоронця

Вівторок 24 червня 2025 17:28
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"Відмазував" колег від фронту за 5 тисяч доларів: на Рівненщині судитимуть експравоохоронця Фото: ДБР викрило правоохоронця у Рівненській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Колишній правоохоронець з Рівненщини постане перед судом за схему ухилення від служби на фронті. Допомагала йому в цьому родичка-пенсіонерка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

За даними відомства, ДБР завершило досудове розслідування у справі правоохоронця, якого підозрюють у тому, що він брав хабарі з колег за виключення їх зі списків на відрядження до району бойових дій.

Як встановило слідство, схема діяла щонайменше з липня 2023 року. Правоохоронець обіцяв "вирішити питання" за 5 тисяч доларів США - за ці гроші можна було "відкласти" поїздку на фронт на пів року.

Допомагала йому у цьому родичка-пенсіонерка - жінка мала зв’язки у військовому командуванні і допомагала вносити зміни до розпорядчих документів. За попередньою інформацією, у неї були спільники, які шукали охочих скористатися пропозицією.

Схему вдалося викрити завдяки принциповій позиції одного з колег. Він відмовився платити, вирушив у службове відрядження, а після повернення йому натякнули, що знову потрапить у список - без хабаря не обійтись. Правоохоронець звернувся до ДБР.

Організатор схеми невдовзі сам отримав направлення на Схід, однак звільнився з посади, посилаючись на свій статус багатодітного батька. Під час слідства він визнав свою провину повністю.

Що загрожує

ДБР кваліфікувало дії посадовця, як зловживання впливом із метою отримання неправомірної вигоди. Наразі йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Викриття ДБР

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Зазначається, що таким чином вона намагалась створити позитивний імідж та отримати неправомірні виплати із бюджету.

А на Київщині двоє офіцерів потрапили під слідство за підробку обставин смерті військового. Самогубство приховали, аби родина загиблого отримала виплату у 15 мільйонів гривень.

Крім того, в Одеській області затримали командира, який використовував бійців в особистих інтересах.

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