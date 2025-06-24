"Отмазывал" коллег от фронта за 5 тысяч долларов: в Ровенской области судят экс-правоохранителя
Бывший правоохранитель из Ровенской области предстанет перед судом за организацию схемы уклонения от службы на фронте. Помогала ему в этом родственница-пенсионерка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали дела
По данным ведомства, ГБР завершило досудебное расследование по делу правоохранителя, которого подозревают в том, что он брал взятки с коллег за исключение их из списков на командировку в район боевых действий.
Как установило следствие, схема действовала как минимум с июля 2023 года. Правоохранитель обещал "решить вопрос" за 5 тысяч долларов США - за эти деньги можно было "отложить" поездку на фронт на полгода.
Помогала ему в этом родственница-пенсионерка - женщина имела связи в военном командовании и помогала вносить изменения в распорядительные документы. По предварительной информации, у нее были сообщники, которые искали желающих воспользоваться предложением.
Схему удалось разоблачить благодаря принципиальной позиции одного из коллег. Он отказался платить, отправился в служебную командировку, а по возвращении ему намекнули, что снова попадет в список - без взятки не обойтись. Правоохранитель обратился в ГБР.
Организатор схемы вскоре сам получил направление на Восток, однако уволился с должности, ссылаясь на свой статус многодетного отца. Во время следствия он признал свою вину полностью.
Что грозит
ГБР квалифицировало действия чиновника, как злоупотребление влиянием с целью получения неправомерной выгоды. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Разоблачение ГБР
Напомним, недавно ГБР разоблачило схему фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета. Отмечается, что таким образом она пыталась создать положительный имидж и получить неправомерные выплаты из бюджета.
А на Киевщине двое офицеров попали под следствие за подделку обстоятельств смерти военного. Самоубийство скрыли, чтобы семья погибшего получила выплату в 15 миллионов гривен.
Кроме того, в Одесской области задержали командира, который использовал бойцов в личных интересах.
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