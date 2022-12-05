Хочемо рухатися до миру. Угорщина пояснила своє небажання тренувати бійців ЗСУ

Угорщина не тренуватиме українських військових в рамках місії Європейського союзу на своїй території, оскільки країна прагне миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря з питань двостороннього співробітництва МЗС Угорщини Тамаша Менцера.
"Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині - ні", - заявив Менцер.
Державний секретар пояснив, що його країна не хоче рухатись до війни.
"Ми сказали "ні". Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру", - додав Мецнер.
Нагадаємо, що ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових.
Пізніше стало відомо, що Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідав українських військових, які розпочали тренування в рамках місії Європейського союзу.
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