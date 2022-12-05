Хочемо рухатися до миру. Угорщина пояснила своє небажання тренувати бійців ЗСУ

Угорщина не тренуватиме українських військових в рамках місії Європейського союзу на своїй території, оскільки країна прагне миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря з питань двостороннього співробітництва МЗС Угорщини Тамаша Менцера.

"Ми сказали "ні". Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру", - додав Мецнер.

Державний секретар пояснив, що його країна не хоче рухатись до війни.

Нагадаємо, що ЄС офіційно запустив тренувальну місію для українських військових.

Пізніше стало відомо, що Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель відвідав українських військових, які розпочали тренування в рамках місії Європейського союзу.

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