Не хоче засмучувати США та Росію. Ізраїль навряд чи змінить курс щодо України, - Politico

Зазначається, що Ізраїль надав Україні продовольство, ліки, воду та іншу гуманітарну допомогу. Але країна ще не запропонувала жодної значної військової підтримки для України.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ель Коен минулого тижня заявив, що уряд його країни продовжуватиме балансувати, менш голосно висловлюючись про війну

Експерти зазначають, що причиною такого тонкого балансування виступає Сирія.

"З одного боку, Іран надає Росії безпілотники, але в той же час Росія дозволила Ізраїлю протистояти Ірану та Хезболлі в Сирії", - сказала професор Школи передових міжнародних досліджень Університету Джона Хопкінса Раффаела дель Сарто.

Так, ця домовленість нібито опинилася б під загрозою, якби Ізраїль допомагав Україні у війні проти Росії, тому прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та його команда навряд чи змінять курс.

"Немає жодних змін у політиці Ізраїлю щодо України", - сказав ізраїльський чиновник.

Таким чином, Ізраїль продовжуватиме протистояти глобальним закликам щодо надання військової допомоги України, навіть якщо деякі країни будуть наполягає на тому, аби система ППО "Залізний купол" просувалася до зони бойових дій.

"(Залізний купол - ред.) буде військовою допомогою, навіть якщо це оборонна зброя, і Ізраїль не хоче засмучувати Росію", - сказала Дель Сарто.

При цьому зазначається, що бездіяльність на військовому фронті залишається незручним рішенням для Єрусалиму, особливо тому, що Іран передав свої безпілотники Росії для використання проти українців.

"Коли іранські безпілотники почали з’являтися в Україні, для них це стало досить тривожним", - сказала професор політології та міжнародних досліджень в Університеті Тампи Ніколь Форд.

Також повідомляється, що радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван і держсекретар Ентоні Блінкен обов’язково обговорять питання, пов’язані з Іраном, з ізраїльськими офіційними особами під час їхніх найближчих поїздок до Єрусалиму. Проте незрозуміло, чи будуть вони прагнути переконати новий уряд посилити підтримку України.

Експерти вважають, що Ізраїль більше підтримував би Україну, якби Вашингтон припинив критикувати ізраїльські зловживання щодо палестинців. Але адміністрація Байдена взяла на себе зобов’язання викривати порушення прав людини ізраїльтянами.