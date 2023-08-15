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Хоче втікти з фронту з награбованим. ГУР перехопило розмову окупанта з сім'єю

Фото: росіянин хоче втікти з фронту з награбованим в Україні майном (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військовослужбовець РФ поскаржився на поганий стан російської армії та розповів про бажання втікти з фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За його словами, багато російських солдатів прагнуть повернутися додому та припинити воювати. Однак не всім це вдається.

Окрім цього окупант розмірковує над тим, як разом з собою забрати в Росію награбоване в Україні майно. Він розповідає, що планує передати вкрадений мотоцикл через людей які привозять їм гуманітарну допомогу.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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