Хочет сбежать с фронта с награбленным. ГУР перехватило разговор оккупанта с семьей

По его словам, многие российские солдаты стремятся вернуться домой и прекратить воевать. Однако не всем это удается.

Кроме этого, оккупант размышляет над тем, как вместе с собой забрать в Россию награбленное в Украине имущество. Он рассказывает, что планирует передать украденный мотоцикл через людей, привозящих им гуманитарную помощь.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для оккупантов ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.