ua en ru
Вт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хоче втікти з фронту з награбованим. ГУР перехопило розмову окупанта з сім'єю

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Вівторок 15 серпня 2023 19:09
Хоче втікти з фронту з награбованим. ГУР перехопило розмову окупанта з сім'єю Фото: росіянин хоче втікти з фронту з награбованим в Україні майном (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військовослужбовець РФ поскаржився на поганий стан російської армії та розповів про бажання втікти з фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За його словами, багато російських солдатів прагнуть повернутися додому та припинити воювати. Однак не всім це вдається.

Окрім цього окупант розмірковує над тим, як разом з собою забрати в Росію награбоване в Україні майно. Він розповідає, що планує передати вкрадений мотоцикл через людей які привозять їм гуманітарну допомогу.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Раніше ми публікували, що дружина російського військового розповіла, що з кожним днем ситуація на фронті для окупантів погіршується.

Також у лавах російських окупантів зростає паніка та невдоволення. Вони не хочуть виконувати накази командування та записують жалісливі відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Погані новини для "ухилянтів". Контроль над виїздом за кордон посилять, підключать ТЦК
Погані новини для "ухилянтів". Контроль над виїздом за кордон посилять, підключать ТЦК
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза