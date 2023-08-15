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Хочет сбежать с фронта с награбленным. ГУР перехватило разговор оккупанта с семьей

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Вторник 15 августа 2023 19:09
Хочет сбежать с фронта с награбленным. ГУР перехватило разговор оккупанта с семьей Фото: россиянин хочет скрыться с фронта с награбленным в Украине имуществом (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Военнослужащий РФ пожаловался на плохое состояние российской армии и рассказал о желании скрыться с фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

По его словам, многие российские солдаты стремятся вернуться домой и прекратить воевать. Однако не всем это удается.

Кроме этого, оккупант размышляет над тем, как вместе с собой забрать в Россию награбленное в Украине имущество. Он рассказывает, что планирует передать украденный мотоцикл через людей, привозящих им гуманитарную помощь.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Ранее мы публиковали, что супруга русского военного рассказала, что с каждым днем ситуация на фронте для оккупантов ухудшается.

Также в рядах российских оккупантов растет паника и недовольство. Они не хотят выполнять приказы командования и записывают жалостливые видео.

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Главное управление разведки Война России против Украины
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