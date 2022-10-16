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Хоче вислужитися. "Повар Путіна" намагається принизити Міноборони РФ, - ISW

Новость на русском →
Неділя 16 жовтня 2022 04:47
Хоче вислужитися. "Повар Путіна" намагається принизити Міноборони РФ, - ISW Фото: Пригожин хоче вислужитися перед Путіним і намагається принизити Міноборони РФ (Скриншот)
Автор: Олег Васьків

Приватна військова компанія "Вагнер" продовжує намагатися довести свою перевагу над міністерством оборони РФ та звичайними сухопутними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські військові дедалі частіше скаржаться на те, що з початку війни беруть учать у бойових діях без перерв і ротацій.

Так, службовці 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту, що перебувають на території тимчасово окупованої Херсонської області, записали ролик, в якому розповіли, що мають один БТР на 80 осіб.

Цікаво, що після розповсюдження запису ПВК "Вагнера" вказала, що її керівництво вирішило передати чотири позашляховики 126-му батальйону берегової оборони для "підтримки зусиль з утримання лінії фронту".

"Це заслуговує на увагу на тлі попередньої оцінки про те, що спонсор ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним і відокремити свої сили від звичайних сил Міноборони РФ", - підкреслили в ISW.

Водночас фахівці пояснили, що передача основного обладнання підрозділу звичайним російським сухопутним силам може бути неявною критикою очевидної неспроможності міністерства оборони забезпечити такими потребами своїх солдатів.

Нагадаємо, у британській розвідці раніше заявляли, що оточення Путіна, зокрема Пригожин, все більше критикує військове командування Росії.

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