Хочет выслужиться. "Повар Путина" пытается унизить Минобороны РФ, - ISW

Частная военная компания "Вагнер" продолжает пытаться доказать свое превосходство над министерством обороны РФ и обычными сухопутными силами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские военные все чаще жалуются на то, что с начала войны принимают участие в боевых действиях без перерывов и ротаций.

Так, находящиеся на территории временно оккупированной Херсонской области служащие 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота записали ролик, в котором рассказали, что имеют один БТР на 80 человек.

Интересно, что после распространения записи ЧВК "Вагнера" указала, что ее руководство решило передать четыре внедорожника 126-му батальону береговой обороны для "поддержки усилий по удержанию линии фронта".

"Это заслуживает внимания на фоне предыдущей оценки о том, что спонсор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин активно пытается выслужиться перед президентом России Владимиром Путиным и отделить свои силы от обычных сил Минобороны РФ", - подчеркнули в ISW.