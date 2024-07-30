Заявив про продаж активів в РФ: бізнесмен з Гонконгу Ло Кай Бонг намагається позбавитись українських санкцій

Мільйонер Ендрю Ло Кай Бонг з громадянством Гонконгу здійснює спроби зняти з себе українські санкції.

Про це заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

За його словами, Ло Кай Бонг побоюється додаткового ведення санкцій вже в Європейському союзі за розвиток російського бізнесу.

В санкційний список він потрапив 10 березня 2023 року, коли президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо застування санкцій до фізичних осіб. У новий перелік увійшли 120 іноземних громадян, до яких застосували персональні економічні та інші обмежувальні заходи.

Ло Кай Бонг (Lo Kai Bong) мав в Україні низку інтересів в галузі азартних ігор, але не встиг широко розгорнути свою діяльність. Натомість у РФ Ло Кай Бонг через підконтрольні йому підприємства, переважно оператора казино LET, володіє різноманітними активами, розбудовує розважальний комплекс в російському Примор’ї – готель і казино, а також починає будувати бізнес-центр у Владивостоку.

В розвиток російського казино вкладено вже понад 100 млн доларів. Сам Ло в інтерв’ю виданню The Standart називає бізнес в Росії одним з основних, а казино "куркою, що несе золоті яйця".

Однак занепокоєння щодо можливості накладення санкцій у ЄС та США змусили бізнесмена шукати шлях для зняття українських санкцій, зазначає експерт.

Зокрема, на початку 2024 року з’явились публічні заяви щодо продажу російських активів. Але угода потрапила під моніторинг регулятора Гонконга – комісії з цінних паперів та ф’ючерсів (SFC), яка призупинила торгівлю акціями двох компаній LET Group Holdings Limited (LET) та Summit Ascent Holdings Limited (Summit Ascent) і почала розслідування.