Заявил о продаже активов в РФ: бизнесмен из Гонконга Ло Кай Бонг пытается избавиться от украинских санкций

Миллионер Эндрю Ло Кай Бонг с гражданством Гонконга предпринимает попытки снять с себя украинские санкции.

Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

По его словам, Ло Кай Бонг опасается дополнительного санкций уже в Европейском союзе за развитие российского бизнеса.

В санкционный список он попал 10 марта 2023 года, когда президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу санкций к физическим лицам. В новый список вошли 120 иностранных граждан, к которым применили персональные экономические и другие ограничительные меры.

Ло Кай Бонг (Lo Kai Bong) имел в Украине целый ряд интересов в области азартных игр, но не успел широко развернуть свою деятельность. В РФ Ло Кай Бонг через подконтрольные ему предприятия, преимущественно оператора казино LET, владеет разнообразными активами, перестраивает развлекательный комплекс в российском Приморье – гостиницу и казино, а также начинает строить бизнес-центр во Владивостоке.

В развитие российского казино вложено уже более 100 млн. долларов. Сам Ло в интервью изданию The Standart называет бизнес в России одним из основных, а казино "курицей, несущей золотые яйца".

Однако обеспокоенность возможностью наложения санкций в ЕС и США заставили бизнесмена искать путь для снятия украинских санкций, отмечает эксперт.

В частности, в начале 2024 г. появились публичные заявления о продаже российских активов. Но соглашение попало под мониторинг регулятора Гонконга – комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), которая приостановила торговлю акциями двух компаний LET Group Holdings Limited (LET) и Summit Ascent Holdings Limited (Summit Ascent) и начала расследование.