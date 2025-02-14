Хоче стати "звичайним громадянином": Шольц може піти з політики

За словами німецького канцлера, він не має наміру продовжувати свою кар'єру у політиці після завершення терміну на посаді голови уряду.

Шольц сподівається залишитися канцлером Німеччини після позачергових виборів, які відбудуться наприкінці лютого, але на цьому все.

"На мою думку, після цього не має бути нічого іншого", - сказав Шольц.

Політик від Соціал-демократичної партії Німеччини додав, що хоче знову стати "звичайним громадянином" після завершення своєї каденції.

У відеоподкасті Шольца запитали про колишнього канцлера Герхарда Шредера, який після свого канцлерства обіймав додаткові посади. Нагадаємо, що Шредер працював лобістом низки російських компаній, пов’язаних із проєктом газопроводу "Північний потік".

Однак Шольц відповів, що не хоче йти таким шляхом.

"Я вважаю, що це виключено для мене, як і для всіх інших", - підкреслив канцлер ФРН.

Додамо, що Шольц вже досяг пенсійного віку. Однак у свої 66 років політик знову балотується у Бундестаг.

Вибори в Німеччині

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у грудні 2024 року розпустив парламент у відповідь на запит канцлера ФРН Олафа Шольца. Він призначив дату виборів до Бундестагу на 23 лютого.