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Хочет стать "обычным гражданином": Шольц может уйти из политики

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается уйти из политики. Должность главы правительства представитель СДПГ считает вершиной своей карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца в видеоподкасте Young & Naive.

По словам немецкого канцлера, он не намерен продолжать свою карьеру в политике после завершения срока на посту главы правительства.

Шольц надеется остаться канцлером Германии после внеочередных выборов, которые состоятся в конце февраля, но на этом все.

"По моему мнению, после этого не должно быть ничего другого", - сказал Шольц.

Политик от Социал-демократической партии Германии добавил, что хочет снова стать "обычным гражданином" после завершения своей каденции.

В видеоподкасте Шольца спросили о бывшем канцлере Герхарде Шредера, который после своего канцлерства занимал дополнительные должности. Напомним, что Шредер работал лоббистом ряда российских компаний, связанных с проектом газопровода "Северный поток".

Однако Шольц ответил, что не хочет идти таким путем.

"Я считаю, что это исключено для меня, как и для всех остальных", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Добавим, что Шольц уже достиг пенсионного возраста. Однако в свои 66 лет политик снова баллотируется в Бундестаг.

Выборы в Германии

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в декабре 2024 года распустил парламент в ответ на запрос канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он назначил дату выборов в Бундестаг на 23 февраля.

 

Также добавим, что уже состоялись первые теледебаты перед федеральными выборами между действующим канцлером Олафом Шольцем (партия СДПГ) и кандидатом от альянса ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем. Политики обсудили миграцию, предоставление убежища и экономику.

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ГерманияОлаф Шольц