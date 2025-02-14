Хочет стать "обычным гражданином": Шольц может уйти из политики

По словам немецкого канцлера, он не намерен продолжать свою карьеру в политике после завершения срока на посту главы правительства.

Шольц надеется остаться канцлером Германии после внеочередных выборов, которые состоятся в конце февраля, но на этом все.

"По моему мнению, после этого не должно быть ничего другого", - сказал Шольц.

Политик от Социал-демократической партии Германии добавил, что хочет снова стать "обычным гражданином" после завершения своей каденции.

В видеоподкасте Шольца спросили о бывшем канцлере Герхарде Шредера, который после своего канцлерства занимал дополнительные должности. Напомним, что Шредер работал лоббистом ряда российских компаний, связанных с проектом газопровода "Северный поток".

Однако Шольц ответил, что не хочет идти таким путем.

"Я считаю, что это исключено для меня, как и для всех остальных", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Добавим, что Шольц уже достиг пенсионного возраста. Однако в свои 66 лет политик снова баллотируется в Бундестаг.

Выборы в Германии

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в декабре 2024 года распустил парламент в ответ на запрос канцлера ФРГ Олафа Шольца. Он назначил дату выборов в Бундестаг на 23 февраля.