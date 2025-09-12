Хоче довголіття? Путін у рази збільшив фінансування боротьби зі старінням, - ЗМІ

За даними видання, у 2021-2025 роках Російський науковий фонд (РНФ) підтримав 43 проєкти у сфері фундаментальної медицини, пов'язані з вивченням старіння. Для порівняння, у 2016-2020 роках таких досліджень було профінансовано лише сім.

Дані фонду свідчать, що розмір грантів у 2025 році становить від 4 до 7 мільйонів рублів (близько 47-82 тисячі доларів) на рік із можливістю продовження фінансування на один або два роки. У 2017 році стандартні гранти були меншими - від 3 до 6 мільйонів рублів (близько 35-70 тисяч доларів).

Як пише "Новая газета", за мінімальними підрахунками, загальний обсяг фінансування проєктів зі старіння міг зрости з 21 мільйона рублів (приблизно 248 тисяч доларів) у 2016-2020 роках до 172 мільйонів (приблизно 2 мільйони 31 тисяча доларів) у 2021-2025-му. Реальна сума може бути ще вищою.

Основна частина таких проєктів припала на 2021-2023 роки, коли підтримку отримали 34 заявки. Серед них - дослідження "Механізми вродженого імунітету у формуванні фізіологічного та патологічного старіння", спрямоване на пошук маркерів, що дають змогу прогнозувати нормальне або ускладнене старіння. Інший проєкт вивчає зв'язок змін у мозку та очах із хворобою Альцгеймера та способи запобігання її розвитку.

У 2025 році РНФ підтримав п'ять медичних проєктів, у назвах яких фігурує слово "старіння".

Ще один проєкт, безпосередньо пов'язаний із темою, - "Регуляція процесів оновлення клітин в організмі, фундаментальної основи тривалого збереження функціональної активності органів і тканин, здоров'я та активного довголіття людини". Його керівником є Марія Воронцова, яку ЗМІ називають старшою дочкою Володимира Путіна.