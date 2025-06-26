Хоче більше жертв. РФ уже випустила по Україні майже 6 тисяч касетних боєприпасів

Російські окупанти за час війни використали проти України майже 6 тисяч касетних боєприпасів. Зокрема, ворог атакує таким озброєнням цивільні об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
"Українські компетентні органи зафіксували вже щонайменше 5 974 факти застосування Росією таких (касетних - ред.) боєприпасів", - ідеться в повідомленні відомства.
У міністерстві звернули увагу, що окупанти оснащують касетними боєприпасами авіабомби, а також використовують такі боєприпаси за допомогою ракетних комплексів "Смерч", "Град", "Ураган" і "Точка-У" - як проти українських військових, так і проти мирних громадян.
У МЗС нагадали, що окупанти застосовували касетні боєприпаси під час ударів:
"Подібні атаки в містах Миколаїв, Харків, Одеса, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирка, Затока, а також на територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей призвели до численних жертв серед цивільних людей, включно з дітьми, та масштабного знищення об'єктів житлової, медичної, освітньої та критичної інфраструктури", - додали у відомстві.
Як зазначили в МЗС, росіяни навмисно застосовують касетні боєприпаси для максимізації жертв серед мирних українців. Це складова політики терору.
На цьому тлі в міністерстві закликали країн-партнерів та міжнародні організації реагувати рішуче та жорстко. Йдеться про руйнівні санкції проти російської економіки та промисловості, енергетичного прибутку та банківського сектору, а також фізичних чи юридичних осіб, які допомагають агресії проти України.
Також у МЗС закликали надати Україні всі типи ППО та посилити далекобійні можливості українських захисників.
Нагадаємо, лише кілька днів тому в Кременчуці після російського удару виявили касетні боєприпаси.
На цьому тлі поліція наголосила, що заборонено торкатися, переміщати або наближатися до підозрілих предметів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.