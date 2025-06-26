Хоче більше жертв. РФ уже випустила по Україні майже 6 тисяч касетних боєприпасів

"Українські компетентні органи зафіксували вже щонайменше 5 974 факти застосування Росією таких (касетних - ред.) боєприпасів", - ідеться в повідомленні відомства.

У міністерстві звернули увагу, що окупанти оснащують касетними боєприпасами авіабомби, а також використовують такі боєприпаси за допомогою ракетних комплексів "Смерч", "Град", "Ураган" і "Точка-У" - як проти українських військових, так і проти мирних громадян.

У МЗС нагадали, що окупанти застосовували касетні боєприпаси під час ударів:

по Чернігову 17 березня 2022 року (22 убитих і 31 поранений);

ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022 року під час евакуації цивільних (54 вбитих і 135 поранених);

ракетою Х-69 по Києву 17 червня 2025 року.

"Подібні атаки в містах Миколаїв, Харків, Одеса, Суми, Херсон, Чугуїв, Добропілля, Охтирка, Затока, а також на територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей призвели до численних жертв серед цивільних людей, включно з дітьми, та масштабного знищення об'єктів житлової, медичної, освітньої та критичної інфраструктури", - додали у відомстві.

Як зазначили в МЗС, росіяни навмисно застосовують касетні боєприпаси для максимізації жертв серед мирних українців. Це складова політики терору.

На цьому тлі в міністерстві закликали країн-партнерів та міжнародні організації реагувати рішуче та жорстко. Йдеться про руйнівні санкції проти російської економіки та промисловості, енергетичного прибутку та банківського сектору, а також фізичних чи юридичних осіб, які допомагають агресії проти України.

Також у МЗС закликали надати Україні всі типи ППО та посилити далекобійні можливості українських захисників.