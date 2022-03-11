ХНУ имени Каразина приостанавливает образовательный процесс на две недели

"С понедельника, 14 марта 2022 года, университет временно приостанавливает образовательную деятельность на две недели. Это связано с боевыми действиями возле Харькова и интенсивными, варварскими обстрелами города" - говорится в сообщении.

Относительно этого сейчас готовится соответствующий приказ.

"Также просим обратить внимание, что студенты должны быть на связи со своими кураторами и деканатами. Университет по этому поводу периодически проводит сверку данных, чтобы понимать где и в каком состоянии находятся наши студенты", - отмечают в сообщении.

Там также призвали доверять только проверенным и официальным источникам информации.

"Сейчас фиксируем открытую подрывную деятельность ряда телеграмм-групп с целью дезорганизации и дезинформации в сложных условиях войны!"- обратили внимание в сообщении.

Напомним, 2 марта российские войска ударили по одному из зданий Харьковского национального университета им. Каразина. Корпус социологического факультета разрушен.

Отметим, президент Владимир Зеленский пообещал отстроить Харьков, который стал городом-героем во время войны с РФ, в том числе и Харьковский университет им. Каразина.

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