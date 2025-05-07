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У Хмельницькому чоловік потрапив до лікарні після втечі з ВЛК: що каже ТЦК

Середа 07 травня 2025 14:59
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У Хмельницькому чоловік потрапив до лікарні після втечі з ВЛК: що каже ТЦК Ілюстративне фото: у Хмельницькому чоловік потрапив до лікарні після втечі з ВЛК (facebook.com/ternopil.vk)
Автор: Сергій Пишкін

У Хмельницькому після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) один з військовозобов'язаних виплигнув у вікно. Після надання допомоги його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП).

Як пише ОТЦК та СП, військовозобов'язаний вчинив спробу втечі через вікно другого поверху під час очікування висновку ВЛК.

"Лікарі ВЛК оперативно надали постраждалому першу домедичну допомогу та викликали швидку медичну допомогу, яка доставила його до лікарні", - пише ОТЦК та СП.

Наголошується, що проти постраждалого не застосовувалось фізичне чи психологічне насильство.

"Звертаємося до всіх військовозобов’язаних громадян. Просимо пам’ятати, що жодна правова чи адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки. Проходження ВЛК чи інших процедур може викликати стрес або тривогу, але це не є підставою для ухвалення рішень, які загрожують життю чи здоров’ю", - додає ОТЦК та СП.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 6 травня, до мережі потрапило відео на якому військові ТЦК у Львові волокли напівбосого чоловіка до буса. Пізніше в ТЦК пояснили, що він відмовився виконувати вимогу військових та намагався втекти з місця подій.

Зокрема в середині квітня до мережі потрапило відео з бійкою між військовослужбовцем ТЦК та чоловіком.

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