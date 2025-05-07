В Хмельницком мужчина попал в больницу после побега из ВВК: что говорит ТЦК

В Хмельницком после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) один из военнообязанных выпрыгнул в окно. После оказания помощи его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП).

"Обращаемся ко всем военнообязанным гражданам. Просим помнить, что ни одна правовая или административная процедура не является настолько безвыходной, чтобы оправдывать радикальные поступки. Прохождение ВВК или других процедур может вызвать стресс или тревогу, но это не является основанием для принятия решений, угрожающих жизни или здоровью ", - добавляет ОТЦК и СП.

Отмечается, что против пострадавшего не применялось физическое или психологическое насилие.

"Врачи ВВК оперативно оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила его в больницу ", - пишет ОТЦК и СП.

Как пишет ОТЦК и СП, военнообязанный совершил попытку побега через окно второго этажа во время ожидания заключения ВВК.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 6 мая, в сеть попало видео на котором военные ТЦК во Львове волокли полубосого мужчину к бусу. Позже в ТЦК объяснили, что он отказался выполнять требование военных и пытался скрыться с места событий.

В частности, в середине апреля в сеть попало видео с дракой между военнослужащим ТЦК и мужчиной.

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