В Хмельницкой области вводят комендантский час

Военные в Хмельницкой области крепко держат оборону. С сегодняшнего дня по всей территории области вводят комендантский час.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной государственной администрации.
Комендантский час будет действовать с 25 февраля с 22:00 до 6:00. В настоящее время запрещено передвигаться по улицам и другим общественным местам без специальных пропусков и удостоверений личности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что комендантский час ввели и в Одесской области и Запорожье.