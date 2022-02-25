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В Хмельницкой области вводят комендантский час

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Пятница 25 февраля 2022 17:02
В Хмельницкой области вводят комендантский час Фото: начальник областной военной администрации Сергей Гамалий (adm-km.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Военные в Хмельницкой области крепко держат оборону. С сегодняшнего дня по всей территории области вводят комендантский час.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой областной государственной администрации.

Комендантский час будет действовать с 25 февраля с 22:00 до 6:00. В настоящее время запрещено передвигаться по улицам и другим общественным местам без специальных пропусков и удостоверений личности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что комендантский час ввели и в Одесской области и Запорожье.

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Хмельницкая область Комендантский час
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