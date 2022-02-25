У Хмельницькій області вводять комендантську годину
Фото: начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій (adm-km.gov.ua)
Військові у Хмельницькій області міцно тримають оборону. Відсьогодні по усій території області вводять комендантську годину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної державної адміністрації.
Комендантська година діятиме з 25 лютого з 22:00 до 6:00. У цей час заборонено пересуватися по вулицях й інших громадських місцях без спеціальних перепусток й посвідчень особи.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що комендантську годину ввели й в Одеській області та Запоріжжі.